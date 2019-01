Heinz-Christian Straches peinlicher Moment

Warum tun sich Politiker das an? Warum klagte einst der gewesene Bundeskanzler Fred Sinowatz den Journalisten Alfred Worm, der ihn bezichtigt hatte, in die Kampagne gegen Bundespräsident Kurt Waldheim verwickelt gewesen zu sein? Sinowatz verlor auf allen Ebenen und wurde sogar wegen falscher Zeugenaussage verurteilt. Am Donnerstag hatte Vizekanzler Heinz-Christian Strache seinen peinlichen Gerichtsmoment. Er zerrte den Politikberater Rudi Fußi vor Gericht, weil dieser ein Foto veröffentlicht hatte, das Strache mit Mitgliedern der rechtsradikalen Identitären zeigte. "Gefälscht", rief Strache, er sei niemals mit diesen Leuten beisammen gewesen. Im Gerichtssaal tauchten weitere Fotos auf, und Strache musste eingestehen, dass diese keineswegs gefälscht seien. Und er sehr wohl mit den Identitären zusammengesessen sei.

Anzeige

Fazit: Strache ist politisch beschädigt, seine Wahrheitsliebe hat arge Schrammen erlitten, er wird als Freund der Rechtsradikalen durch die politische Arena getrieben werden, und der unbequeme Rudi Fußi darf sich über einen ungeahnten Popularitätsschub freuen. Warum tun sich Politiker das an?