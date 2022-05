Nicht für die Matura lernen wir, sondern für die Politik

Was 46.000 Maturantinnen und Maturanten am Freitag bevorsteht, würden Politiker mit Leichtigkeit schaffen: die Englischmatura. Wobei, so ganz einfach und vor allem "shortly, without von delay" (eine Ex-Finanzministerin) würde dies für manche doch nicht ablaufen.

So nahm ein ehemaliger Bundeskanzler eifrig Englischstunden, als er regelmäßig in Brüssel auftreten musste, einer seiner Vorgänger lernte englische Sprichwörter auswendig, um sich verständigen zu können, und einem Außenminister wurden englische Reden von seinen Mitarbeitern in Lautschrift verfasst.

Doch spätestens wenn ...