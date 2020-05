Das Budget ist, wie es so schön heißt, in Zahlen gegossene Politik. Daher ist es nicht verwunderlich, dass jede Opposition, die auf sich hält, das von der Regierung vorgelegte Budget in der Luft zerreißt: Würde sie dem Budget zustimmen, würde sie ja auch der Politik der Regierung zustimmen, und das kann einfach nicht sein.

Die am Donnerstag zum Ausdruck gekommene Empörung der Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos über das Budget der türkis-grünen Koalition geht über dieses politische Ritual weit hinaus. Und die Empörung erfolgte zu Recht. Es geht nicht an, dass ein Finanzminister dem Parlament über Nacht einen Änderungsentwurf hinknallt, der um die Kleinigkeit von 20 Milliarden vom ursprünglichen Entwurf abweicht. Das ist eine in Zahlen gegossene Verhöhnung des Parlaments, zu dessen wesentlichen Rechten es zählt, über das Staatsbudget bestimmen zu können. Den Misstrauensantrag, den die Oppositionsparteien am Donnerstag gegen den Finanzminister in Stellung brachten, hat sich dieser redlich verdient.