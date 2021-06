Aktuell kommt man an Fußballmetaphern nicht vorbei. Das soll auch hier so sein. Und so kann man sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen aktuell als Schiedsrichter in einem Match zwischen Opposition und Finanzminister vorstellen. Das Spiel dreht sich um Akten, die an den Ibiza-U-Ausschuss geliefert werden sollen. Im türkisen Trikot: Gernot Blümel, der zwar beteuert, er habe alle Akten geliefert, aber in der Sache schon einiges an Vertrauen verspielt hat. Er hat Akten jedenfalls zu spät und zunächst unbrauchbar geliefert. ...