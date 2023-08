Grüne kritisieren Kurz-Besuch bei Orban: "Österreichs Reputation im Ausland nimmt Schaden"

Alles nur "inoffiziell"? Der grüne Koalitionspartner will wissen, "zu welchem Zweck" der ehemalige Kanzler Kurz bei einem Autokratentreffen in Ungarn war. Das Außenamt wiegelt ab.

Der Auftritt des einstigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz am vergangenen Sonntag in Budapest als Gast Viktor Orbáns bei der Leichtathletik-WM löst beim grünen Regierungspartner Unverständnis aus. Bei dem Treffen war "alles dabei, was Europa an illiberalen Möchtegern-Autokraten und Nationalisten à la ...