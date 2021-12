Heinz Faßmann nimmt den Hut: "Für mich war es eine aktive Zeit und eine positive Bilanz"

Besonders der unermüdliche Einsatz für offene, sichere Schulen in der Pandemie kostete den Bildungs- und Wissenschaftsminister viel Kraft.

Er galt als einer, auf den Sebastian Kurz in der Integrationsfrage zumindest anfangs hörte. Schon als Vorsitzender des Integrationsbeirats argumentierte Heinz Faßmann stets sachpolitisch. Und zwar mit ruhiger, bedächtiger Art, manchmal in sperriger Sprache und mit leicht heiserer Stimme. So hielt er am Freitag auch seine Abschiedsrede als Bildungs- und Wissenschaftsminister.

Von der TU München wechselte der heute 66-Jährige, ein gebürtiger Düsseldorfer, im Jahr 2000 an die Uni Wien, wo er vom Professor für Angewandte Geographie, Raumforschung und ...