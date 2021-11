Hohe Testkosten, mäßiger Impferfolg

Österreich gibt für das Testen Milliarden aus. Fehlt dadurch der Anreiz für das Impfen?

In keinem europäischen Land - mit Ausnahme von Zypern - wird im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr auf Corona getestet als in Österreich: 101,4 Millionen Tests wurden laut AGES (Stand Mittwoch in der Früh) seit Beginn der Pandemie durchgeführt. 26,5 Millionen davon waren die verlässlichen PCR-Tests, die mittlerweile österreichweit ausgerollt werden sollen, um den Überblick über die von der Delta-Variante getriebene vierte Welle nicht ganz zu verlieren.

Hinzu kommen 18,5 Millionen Tests, die in Apotheken gemacht wurden (davon nicht ...