Ibiza-U-Ausschuss unter großem Interesse gestartet

Ein gutes Jahr nach dem Bekanntwerden des berühmten Ibiza-Videos, das die ÖVP-FPÖ-Regierung sprengte, hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss dazu am Donnerstag seinen Auftakt gefeiert. Das mediale Interesse war groß, ein Gedränge zwischen den knapp 100 Journalisten vor und im Ausschusslokal in der Hofburg war die Folge. Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache gab sich vorerst wortkarg.

Als erster schilderte "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk dem Untersuchungsausschuss seine Eindrücke des von ihm rund eine Woche vor der Veröffentlichung im Mai 2019 gesehenen Mitschnitts des Ibiza-Videos. In seiner Gesamtheit sei es eine "Art von Tanz" um Korruptionshandlungen. "Es ist ein Korruptionstanz." Es gebe rund ein Dutzend Mal Szenen, in denen Strache darauf hinweist, dass alles rechtens sein muss. Auf der anderen Seite gebe es aber auch viele Stellen, an denen Strache Umgehungshandlungen vorschlägt.

Auch werde um die Übernahme der "Kronen Zeitung" gesprochen, so Klenk, der festhielt, dass das Thema nicht von der vermeintlichen Oligarchennichte, sondern von Strache und Gudenus aufgebracht worden sei. "Die Verlockungen, die in den Raum gestellt werden, kommen vonseiten der FPÖ", sagte Klenk.

Danach kam der erste unfreiwillige Hauptdarsteller des Videos, der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der sich aber weniger wortgewaltig als gewohnt gab. Aus verschiedenen Gründen kündigte er am Anfang seiner Befragung an, zu vielen Details der Thematik nichts zu sagen. Dabei verwies Strache vor allem auf das Recht, Aussagen erst dann zu tätigen, wenn ihm alle Ermittlungsakten vorlägen. "Gerne werde ich nach vollständiger Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft und hier zu den Vorhalten Stellung nehmen", versprach Strache in seinem Eingangsstatement.

Zu laufenden Ermittlungsverfahren werde er heute aber "nicht alle oder kaum Fragen" beantworten. In wichtigen Bereichen wisse er nicht einmal, ob gegen ihn ein Strafverfahren geführt werde. Vieles habe sein Anwalt auch nur aus Medien erfahren. Diese hätten zuletzt öfters aus Akten zitiert, die sein Anwalt noch nicht einsehen habe können, sagte Strache. Auch Fragen zum berühmt-berüchtigten Ibizavideo werde er nur teils beantworten, "solange ich nicht Einsicht ins ganze Material hatte".

"Es war mit Sicherheit kein philosophischer Abend", rechtfertigte sich der ehemalige Vizekanzler, nachdem er von Verfahrensrichterin Ilse Huber mit seinem Video-Sager "die Novomatic zahlt alle" konfrontiert worden war. Er habe über "Gerüchte gesprochen, die offensichtlich nicht stimmen". Auf die Bestellung des Casinos Austria-Finanzvorstands Peter Sidlo, der auch FPÖ-Bezirksrat in Wien war, wollte er - mit Verweis auf die laufenden Ermittlungsverfahren - ebenso wenig näher eingehen wie auf die Vereinskonstruktionen oder die Postenvergabe an die ehemalige FPÖ-EU-Abgeordnete Barbara Kappel.

"Nein im Gegenteil", sagte Strache zu dem Eindruck von Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen, dass er ein "echter Insider bei Postenschacher" sei. "Ich habe niemandem einen Gefallen gemacht in meinem Leben, ich habe wenn aus Überzeugung gehandelt", so der Ex-FPÖ-Chef. Im weiteren Verlauf ging es um die aktuell bekannt gewordenen Vorgänge rund um die Privatklinik Währing.

Warum er, Strache, in den Koalitionsverhandlungen 2017 das Gesundheitsministerium für seine FPÖ verlangt habe, wollte die Grüne weiters wissen. "Wir haben bestanden auf das Innenministerium, auch Infrastruktur und ich auf den Bereich öffentliche Verwaltung und Sport", stritt Strache diese Einschätzung und damit eine Verbindung zu angeblichen Spendern bzw. Spenden aus dem Gesundheitsbereich ab. Mehr könne er zu dieser kürzlich aufgekommenen angeblichen Spendenaffäre nicht sagen.

NEOS-Politikerin Stefanie Krisper blieb weiter beim Themenkomplex Gesundheit bzw. angebliche Spendenaffäre Privatklinik Währing. "Sehr geehrter Herr Vizekanzler, zunächst noch einmal herzlichen Dank für die zwischen uns besprochen Lösungen zur Aufnahme der Privatklinik Währing in den PRIKRAF (...)", wurde in diesem Zusammenhang von einem Gesundheitsmanager am 6. Juli 2018 an Strache gemailt. "Die beigeschlossenen Regelungen wurden so wie zwischen uns vereinbart mit Herrn Kanzleramtsminister G.. Blümel und Herrn Finanzminister H. Löger (beide ÖVP, Anm.) abgestimmt." Prikraf steht für den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds. Strache äußerte sich dazu nicht konkret.

ÖVP-Fraktionschef Wolfgang Gerstl hinterfragte Flüge von Strache - etwa einen mit dem damaligen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Er sei "sicher niemals privat" geflogen. In der Regel habe die Partei bezahlt, sagte Strache. Dann wollte Gerstl genauer wissen, wie das Treffen auf Ibiza angebahnt wurde und welche Motive dahinterstünden. Es seien keine Motive dahintergestanden. Er sei praktisch im traditionellen Urlaub schon an Ort und Stelle gewesen.

Dann sei sein damaliger Parteifreund Johann Gudenus gekommen und habe zum privaten Abendessen mit einer vermeintlichen Dame aus Lettland eingeladen, die Gudenus, dessen Frau und auch ihn, Strache, kennenlernen habe wollen. Kurzfristig wollte Strache nicht, dann sei das Abendessen verschoben worden. Mehr wollte Strache dazu nicht sagen.

Für Freitag sind Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) geladen. Dabei soll es etwa um die Aktenlieferung und die Lieferung des sichergestellten Videos gehen und darum, dass ihrer Ansicht nach offensichtlich Beweismittel zurückgehalten werden. Für den Freitag standen ursprünglich die Milliardärin Heidi Goess-Horten, Waffenproduzent Gaston Glock und Novomatic-Eigentümer Johann Graf am Plan. Alle drei haben aus gesundheitlichen Gründen - und weil sie zur Covid-19-Risikogruppe gehören - abgesagt.

Quelle: APA