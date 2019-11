Die Staatsanwaltschaft Wien hat in der Affäre um das Ibiza-Video die Untersuchungshaft für zwei Salzburger beantragt. Sie könnten Teil einer auf Erpressung spezialisierten Bande sein.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Donnerstag Untersuchungshaft gegen drei Personen beantragt, die für die Ermittler als Mittäter in der Ibiza-Affäre in Frage kommen. Bei zwei Salzburgern geht die Anklagebehörde von Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr aus, bei einer Wienerin sei außerdem Fluchtgefahr ...