Warum haben Sie es dann veröffentlicht? Nach dem Tod von Pilnacek hat Sebastian Kurz diesen Todesfall in seinem Prozess für sein Bashing gegen die WKStA (die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat den Ex-Kanzler angeklagt, Anm. d. Red.) instrumentalisiert und dann ist einem deutschen Unternehmer, der damals ebenfalls am Tisch gesessen ist und wusste, dass ich das aufgenommen habe, der Kragen geplatzt und er hat mich angerufen und gesagt: Spiel das raus. Dann habe ich das dem ORF und der "Krone" gegeben.

In der "Krone" ist zu lesen, dass das Motiv von Ihnen war, dass Ihnen Pilnacek einmal "ans Bein gepinkelt" habe. Es gibt seit vier Jahren ein Verfahren, in dem es ums Glücksspiel geht, das aber noch läuft und zu dem ich nichts sagen kann. Losgetreten von der ÖVP und der Novomatic. Auch Pilnacek soll dabei eine Rolle gespielt haben. Ich habe ihn offen darauf angesprochen und wir haben das geklärt. Ich habe dann schon ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm gehabt. Und "ans Bein gepinkelt" hat er mir auch nicht. Mir ist es nie um Rache gegangen und ich wollte Pilnacek auch nie damit erpressen oder Ähnliches. Es ging mir eben niemals um Rache. Es geht auch nicht um das Glücksspielthema. Ich hätte ihn hundert Mal aufnehmen können, wenn es mir um das gegangen wäre.

Die ÖVP spricht auch von einem politischen Motiv und Sie werden in Medien als ehemaliger BZÖ-Abgeordneter beschrieben. Ich war auch nie BZÖ-Abgeordneter, sondern war auf einer Liste drauf und bin aber nie in den Nationalrat eingezogen.

Die ÖVP verdächtigte den ehemaligen BZÖ-Politiker Stefan Petzner wegen der Veröffentlichung. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Kein Ahnung, wie die auf den kommen.

Was sagen Sie nun zu der aktuellen Debatte, die Sie losgetreten haben? Jeder kriegt, was er verdient. Wenn die ÖVP einmal rausgehen würde und die Menschen fragen würde, was die von ihr halten, dann würden sie wissen, dass die Partei am Ende ist.

Die ÖVP spricht von einer illegalen Aufnahme. Meiner Meinung nach ist es nicht verboten, weil es um die Aufklärung einer Straftat geht. In einem Rechtsstaat sollte nun die Staatsanwaltschaft gegen jene ermitteln, die Druck auf die Justiz ausüben.

Wie gut haben Sie Pilnacek gekannt? Wir haben uns immer wieder bei diesem Italiener getroffen. Aus der Politik oder anderen Kontakten haben wir uns nicht gekannt. Der gute italienische Wein und das gute italienische Essen haben uns zusammengeführt.

Sollte Sobotka zurücktreten? Ja, das ist meine Meinung. Aber es ist nicht nur meine. Ich glaube, mittlerweile sieht das ganz Österreich so.

Sie haben Pilnacek schon länger gekannt, hat er öfter über die ÖVP vom Leder gezogen? Es ist zum Schluss hin mehr geworden. Was sein Beweggrund dafür war, weiß ich nicht.

Nicht wenige, auch der Bundeskanzler, sprechen davon, dass man die Totenruhe nicht stören sollte. Die Totenruhe hat als Erstes Sebastian Kurz gestört.