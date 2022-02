Impflotterie ist endgültig passé

Der Kanzler begräbt das Vorhaben offiziell. Die SPÖ wehrt sich dagegen, den Schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen. Auch die Impfpflicht wackelt zunehmend.

So schnell geht's: Am 20. Jänner hatte die Regierungsspitze - namentlich Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler - gemeinsam mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner angekündigt, dass eine Impflotterie in Österreich stattfinden werde, um all jene zu belohnen, die sich bisher impfen ließen. Nun wurde der Plan endgültig begraben, nachdem sich zuvor kein Partner gefunden hatte, der die Lotterie umsetzen wollte oder konnte.

Ursprünglich war angekündigt worden, dass der ORF die Impflotterie machen sollte - nachdem dieser bereits zuvor ...