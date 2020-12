In den Spitälern und beim Reisen kann Impfen Pflicht sein

Eine gesetzliche Impfpflicht gibt es in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr - im Gegensatz zu Deutschland.

Gut 40 Jahre ist es her, als die letzte Impfpflicht in Österreich fiel: Sie galt den Pocken, einer durch Viren ausgelösten lebensbedrohlichen Infektionskrankheit. Kurz darauf - 1980 - erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pocken für ausgerottet.

Zwar gibt es in Österreich seit den späten 70er-Jahren keine gesetzliche Impfpflicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es immer ohne Impfen geht. Das zeigt sich insbesondere beim Reisen: Wer in bestimmte Länder will, muss sich an die dortigen Regeln halten. So ...