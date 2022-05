Die ungeschützte Neutralität: Was tut Österreich?  

In die neutralen und bündnisfreien Staaten ist Bewegung geraten. Schweden und Finnland drängen in die NATO, die Schweiz und Irland planen massive Investitionen in ihre Luftstreitkräfte. Und was tut Österreich?

Steuerung der Gefechte mittels Drohnen, Raketenangriffe aus großer Entfernung, Bombenabwürfe aus Kampfdrohnen, Luftschläge bevorzugt in der Nacht. - Der Krieg in der Ukraine zeigt die entscheidende Bedeutung der Luftstreitkräfte. Die neutrale Schweiz hat schon vor dem Ukraine-Krieg beschlossen, umgerechnet fast sieben Milliarden Euro in neue Raketenabwehrsysteme und Kampfflugzeuge zu investieren, um eine Rund-um-die-Uhr-Sicherung des Luftraums sicherzustellen. Zu diesem Zweck überlegt auch das neutrale Irland, erstmals Kampfjets anzuschaffen. Und wie ist die Lage in Österreich? Die SN ...