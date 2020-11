Jetzt geht der Staat gegen Islamisten vor

Polizei und Justiz führten am Montag eine der größten Razzien in Österreich seit Jahrzehnten durch. Das Ziel war das Netzwerk der islamischen Muslimbruderschaft.

Ab 5 Uhr früh schritten Polizei und Justiz zeitgleich an Dutzenden Orten ein: An mehr als 60 Adressen - vor allen im Raum Graz, im Bezirk Liezen sowie in der Bundeshauptstadt - fanden Hausdurchsuchungen statt. Gerichtet war die Aktion gegen Sympathisanten der sogenannten Muslimbruderschaft sowie ihres palästinensischen Arms, der Hamas, die in der EU seit bald 20 Jahren als Terrororganisation verboten ist. Die islamistische Organisation der Muslimbrüder, die ursprünglich aus Ägypten stammt, existiert offiziell gar nicht in Österreich, ihre Unterstützer ...