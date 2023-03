Kärnten-Wahl: Wer wo am meisten gewann oder verlor

Wie in Niederösterreich zeigte sich auch in Kärnten: Wo die Impfskepsis am größten ist, punkteten die Freiheitlichen am meisten.

Die Freiheitlichen punkteten bei den Impfskeptikern, im Bild FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer am Wahlabend in Klagenfurt.

Das Ergebnis der Kärntner Landtagswahl findet über weite Strecken seine Entsprechung in den Gemeindeergebnissen. Es gibt aber Ausreißer - und dafür vor allem eine Erklärung: Je niedriger die Impfbereitschaft in einer Gemeinde, umso größer fiel das Plus der Freiheitlichen aus. Hier einige ausgewählte Resultate zu einer Wahl, die einen großen Verlierer und drei Gewinner sah.

SPÖ: Kaiser verlor überdurchschnittlich in seiner Heimatstadt

Die Verluste der SPÖ zogen sich quer durchs Land. Nur in vier der 132 Gemeinden stand kein Minus vor dem Ergebnis - und das Plus in den vier Gemeinden fiel überschaubar aus. In nur noch zwei Gemeinden erreichte die SPÖ mehr als 50 Prozent, jeweils trotz beträchtlicher Verluste, in Zell und in Eisenkappel-Vellach.





Besonders bitter für Landeshauptmann Peter Kaiser dürfte der Verlust in seiner Heimatstadt Klagenfurt sein: Dort rasselten die Sozialdemokraten um 10,4 Prozentpunkte auf 43,2 Prozent hinunter - landesweit betrug das Minus im Schnitt neun Prozentpunkte.



Den mit Abstand größten Verlust setzte es in Stall im Mölltal, wo die SPÖ nur noch auf halb so viele Stimmen kam wie 2018 (minus 23,1 Prozentpunkte auf 23,1 Prozent). Das führt direkt zur FPÖ.





FPÖ: Wo Kickl persönlich wahlkämpfte

Der SPÖ Leid war in Stall der FPÖ Freud'. Sie verdoppelte sich in der 1500-Seelen-Gemeinde mit der landesweit niedrigsten Impfquote fast und wurde mit Abstand stimmenstärkste Partei (plus 24,3 Prozentpunkte auf 53,8 Prozent). Noch besser als in Stall, wo FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl persönlich wahlkämpfte, schnitt die FPÖ nur in Mühldorf ab (56 Prozent, plus 10,8 Prozentpunkte). Das wird den freiheitlichen Spitzenkandidaten Erwin Angerer besonders freuen, schließlich ist Mühldorf seine Heimatgemeinde. Insgesamt legten die Blauen in 83 Gemeinden zu, am stärksten dort, wo die Impfbereitschaft am niedrigsten ist.





ÖVP hat 94 Mal ein Plus

Häufiger als bei der FPÖ stand bei der ÖVP ein Plus vor den Gemeindeergebnissen, konkret 94 Mal. Spitzenkandidat Martin Gruber durfte sich in seiner Heimatgemeinde Kappl am Krappfeld über ein Plus von fast acht Prozentpunkten auf 38,5 Prozent freuen. Der 2000-Einwohner-Ort zählte damit zu den fünf stimmenstärksten Gemeinden für die ÖVP.



Am besten schnitt sie (trotz leichter Verluste) in der Gemeinde Lesachtal (47,1 Prozent) und in Heiligenblut am Großglockner (41,8 Prozent, plus 11,6 Prozentpunkte) ab.





Wo sich das Team Kärnten verdoppelte

Die Defacto-Verdoppelung von Gerhard Köfers Team Kärnten, kurz TK, lässt sich ebenfalls sehr gut an dem Gemeindeergebnissen ablesen. Für die Partei lief es exakt umgekehrt wie für die SPÖ: In nur vier der 132 Gemeinden legte das TK nicht zu. Das beste Ergebnis gab es in St. Georgen im Lavanttal, wo man sich mehr als verdoppelte (plus 15,5 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent).



Das zweitbeste Ergebnis konnte Köfer in seiner Heimatgemeinde Spittal an der Drau erzielen, wo der TK-Frontmann auch Bürgermeister ist (plus 4,1 Prozentpunkte auf 24 Prozent.