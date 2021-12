Karner, Brunner, Polaschek: Das sind die neuen ÖVP-Minister der Regierung

Gerhard Karner wird Innenminister, Magnus Brunner Finanzminister und Martin Polaschek Bildungsminister im umgebauten Regierungsteam der ÖVP. Als Staatssekretärin holt sich der designierte Bundeskanzler Karl Nehammer die Bundeschefin der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm.

Innenminister Gerhard Karner

Wer Karl Nehammer als "Stahlhelm" tituliert, der kann sich nicht an Gerhard Karners Wirken im Innenministerium erinnern. Das liegt zwar schon fast zwei Jahrzehnte zurück, war aber in seiner Ruppigkeit so beeindruckend, dass die älteren Semester im Journalismus heute noch darauf zu sprechen kommen.

Karner, Prototyp eines Vertreters der niederösterreichischen ÖVP, war von 2000 bis 2003 Pressesprecher des damaligen Innenministers Ernst Strasser. Diese Funktion führte er mit stählerner Hand aus. Nun kehrt er ...