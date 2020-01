Ein Beamtenkabinett kann, wie man gesehen hat, das Staatsschiff hervorragend auf Kurs halten. Es kann diesen Kurs aber nicht bestimmen.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein verabschiedete sich am Dreikönigstag mit einer kurzen Videoansprache aus ihrem Amt. Und zwar genau so, wie es ihrem Amtsverständnis entspricht: Würdevoll, unprätentiös und mit Betonung auf all das, was Österreich in der Weltsicht der früheren Verfassungsrichterin ausmacht. ...