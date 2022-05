Leiser Nehammer, machtbewusste ÖVP

Die arg gebeutelte Volkspartei gönnte sich beim Parteitag in Graz eine Mutinjektion.

"Wir sind die Volkspartei. Wir sind 600.000!" Das (mit 600.000 war die Mitgliederzahl gemeint) war eine der am häufigsten gebrauchten Floskeln beim ÖVP-Parteitag am Samstag in Graz. Die seit Monaten arg gebeutelte Partei versuchte sichtlich, sich selbst Mut zuzusprechen, die Reihen zu schließen und wieder Tritt zu fassen. Das scheint auch notwendig zu sein, denn zuletzt hatte die ÖVP den Eindruck vermittelt, als lasse sie alle Angriffe und Vorwürfe widerstandslos über sich ergehen. "Liebe Freunde, wir müssen wieder lernen zu ...