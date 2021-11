Kommt Mitte Dezember das Ende des Lockdowns?

Dürfen nur die Geschäfte wieder aufsperren oder auch Lokale und Kultureinrichtungen? Dass der Lockdown wirkt, ist evident. In den Spitälern steigt die Covidpatientenzahl aber nach wie vor.

Mehr als eine Woche des vierten bundesweiten Lockdowns ist so gut wie vorbei; der im Hauptausschuss bevorstehende Beschluss, dass der Lockdown bis 12. Dezember dauern soll, ist reine Formsache. Zumindest, was die Neuinfektionen betrifft, wirkt der Lockdown: Die Werte sinken kontinuierlich, wenn auch von sehr hohem Niveau aus. Am Sonntag unterschritt die Sieben-Tage-Inzidenz im Österreich-Durchschnitt nach neun Tagen erstmals wieder die Grenze von 1000 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohnern (979,2). Am Montag sank sie weiter auf 936,4.

