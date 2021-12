Es ist höchste Zeit für weite Teile von Politik und Öffentlichkeit, ihren Umgang mit dem Bundesheer zu überdenken.

Die Coronapandemie hat dem Österreichischen Bundesheer einen erheblichen Bedeutungszuwachs beschert, und das nicht erst, seit ein Generalmajor in voller Kampfmontur sich am Wochenende als neuer, von der Regierung berufener Corona-Krisenmanager vorstellte. Das Bundesheer leistete bei der Durchführung der Corona-Massentests unschätzbare Hilfe. Das Bundesheer steht an der Grenze und überwacht die Einhaltung der aktuellen Einreiseregeln. Das Bundesheer steht am Flughafen und überprüft die Impfnachweise der Passagiere. Das Bundesheer stellt in der Gestalt eines logistikerfahrenen Offiziers einen von zwei Vorsitzenden des neuen ...