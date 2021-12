Der scheidende und der neue Bundeskanzler fanden am Montag die richtigen Worte. Möge sich die Regierung daran halten.

Die fast im Monatsrhythmus getaktete Abfolge an Regierungsumbildungen und Kanzleramts-Umbesetzungen hat Satiriker aller Art auf den Plan gerufen. Da wurde der Scherz in die Welt gesetzt, der Bundespräsident werde vor der Hofburg ein Drive-in für Angelobungen einrichten. Da wurde geunkt, das Staatsoberhaupt werde Angelobungen nur noch werktags von neun bis zwölf sowie nach Voranmeldung vornehmen. SN-Kolumnist Alexander Purger schlug die Anschaffung eines Angelobungsautomaten namens VDB 300i vor, der an die neuen Minister sogar einen Pappbecher mit Sekt ausschenkt. Und auf ...