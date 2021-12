Die Regierung legt ihren Entwurf zur Impfpflicht vor. Sie wird im Kampf gegen die Pandemie nicht den Befreiungsschlag bringen.

Der Staat greift nun endgültig zur schärfsten, umstrittensten und wohl letzten Waffe, zu der ein Staat in der Pandemiebekämpfung greifen kann. Doch die allgemeine Impfpflicht wird die Pandemie nicht beenden. Dieser Illusion dürfen sich weder Bürger noch Staat hingeben. Das liegt nicht nur an den aufkommenden Mutationen, sondern schon an der Impfpflicht an sich. Zahlreiche Ausnahmeregelungen und lange Fristen wird die Regierung aus Angst vor der oft zitierten Spaltung der Gesellschaft und der Radikalisierung mancher Gruppen einbauen. Das mag auf ...