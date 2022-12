Diese Personalprobleme wären vermeidbar gewesen

Überall fehlt es an Mitarbeitern. Das hat nur zum Teil demografische Gründe. Auch die Politik trägt Verantwortung.

In Österreichs Justizanstalten wurden im Vorjahr mehr als 220.000 Überstunden abgeleistet, was erhebliche Mehrkosten nach sich zog. In Wien regt sich Unmut bei Beschäftigten und Benützern der Wiener Linien - bei Ersteren, weil sie zu ständig mehr Überstunden angehalten werden. Bei Zweiteren, weil Wartezeiten von einer halben Stunde auf die nächste "Tramway" mittlerweile zum Alltag gehören. Auch in Salzburg scheitern die Verkehrsverantwortlichen längst kläglich daran, den Obus-Fahrplan einzuhalten. Und zwischendurch zerbricht sich der Unterrichtsminister den Kopf darüber, wie er es ...