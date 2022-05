Ein guter Tag beginnt mit einer Pflegereform

Viele Jahre angekündigt, wird es nun endlich ernst. Johannes Rauch darf seinen ersten großen Erfolg als Sozialminister verbuchen.

Es gibt auch noch gute Nachrichten. Und das am Donnerstag vorgestellte Reformpaket zur Pflege ist so ziemlich die beste Nachricht seit Langem. Inhaltlich, weil sich die Regierung offenbar in der Praxis sehr gut umgehört hat und nun rasch und überlegt handeln will. Politisch, weil plötzlich eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen und die Bereitstellung einer Milliarde Euro - das ist wirklich kein Pappenstiel - ausverhandelt sind, was angesichts der zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilten Zuständigkeiten (und entsprechend vieler Befindlichkeiten) sehr ...