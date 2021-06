Korruption schadet den meisten Menschen in diesem Land und bringt nur sehr wenigen Vorteile. Höchste Zeit, zu handeln.

Niemand muss die grässlichen Chatprotokolle der Spitzen der heimischen Politik, Justiz und Wirtschaft wiederholen, um zu erkennen, dass Österreich ein Problem mit Korruption hat. Es genügt, sich auf das Gespür der Bürgerinnen und Bürger zu verlassen. In einer SN-Onlineumfrage haben 80 Prozent der Leserschaft gemeint, Österreich habe ein Korruptionsproblem. All jenen, die das Thema mit dem Argument, das war in Österreich immer schon so, relativieren wollen, sei die verhältnismäßig kleine Zahl von 13 Prozent entgegengestellt, die der Meinung sind, dass ...