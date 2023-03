Lechts und rinks - eine Themenverfehlung

Was bedeutet es heute, links zu sein? Diese Frage droht gerade die SPÖ zu zerreißen. Dabei hat der Begriff längst ausgedient.

Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern. Werch ein llltum! So dichtete einst Ernst Jandl. Derzeit windet sich die SPÖ in ideologischen Schmerzen - und droht sich selbst zu zerstören über der Frage, was links sein heute überhaupt bedeutet. Da steht einerseits Hans Peter Doskozil. Er hat sich das Image eines Politikers verpasst, der die Nöte der kleinen Leute versteht, massiv umverteilt und vor allem die Grenzen dicht macht. Und andererseits Pamela Rendi-Wagner, deren Ausstrahlung und Auftreten signalisieren: ...