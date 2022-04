Mehr Tote und weniger Vertrauen

3412 Tote nachzumelden stärkt nicht gerade das Vertrauen in die Kompetenz der Regierung bei der Pandemiebekämpfung.

Wie peinlich ist denn das? Das Gesundheitsministerium musste die Zahl der Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, kräftig nach oben korrigieren. 3412 Menschen sind allein im Jahr 2021 zusätzlich Opfer des Virus geworden. 19.851 Tote sind es insgesamt, wenn die Zahl nun stimmt.

Es ist schon ein wenig zum Verzweifeln: Zwei Jahre nach Auftreten des Virus hat das Gesundheitsministerium anscheinend immer noch keinen aktuellen Überblick über den Stand der Pandemie. Aber wahrscheinlich jede Menge Erklärungen, warum das so ist, wer was falsch gemacht hat, wer was unterlassen hat. Jeder, außer natürlich man selbst.

Die Nachmeldung von 3412 Toten ist leider nur ein weiteres Beispiel, wie die Politik daran arbeitet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Coronamaßnahmen zu untergraben. Dabei musste die sowieso schon einiges verdauen: Immer wieder wurde die Pandemie für beendet erklärt und weitere Lockdowns wurden kategorisch ausgeschlossen. Kurz darauf saßen die Österreicherinnen und Österreicher dann wieder zu Hause, waren Handel und Gastronomie geschlossen, waren die Spitäler am Anschlag, weil das Virus sich nicht um die Wünsche der Politik kümmerte.

Ähnlich ist es mit der Impfpflicht. Zuerst wird sie generell ausgeschlossen, dann über Nacht eingeführt, weil das die einzige Möglichkeit sein sollte, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Bevor sie umgesetzt werden musste, wurde sie wieder ausgesetzt, weil sie in Wirklichkeit kaum realisierbar war und eigentlich zu nichts anderem als einer Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung geführt hat.

Beispiele, die zeigen, wie getrieben und oft planlos die Regierung in der inzwischen zwei Jahre lang dauernden Pandemie gehandelt hat. Wobei man den Verantwortlichen zugutehalten muss, dass es natürlich schwer ist, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sich das Virus und seine Auswirkungen ständig ändern - und damit die Grundlage, auf der gehandelt werden muss.

Trotzdem ist das ständige Hü und Hott, das die Regierung bei ihrer Pandemiepolitik zeigt, nicht zu entschuldigen. Im Gegenteil: Es ist eine Katastrophe. Denn die Gefahr ist groß, dass die Pandemie, die gerade dabei ist, an Schwung zu verlieren, im kommenden Herbst wieder mit voller Härte zurückkommt. Dann trifft sie auf eine Bevölkerung, deren Verständnis für die Maßnahmen der Regierung wohl eher begrenzt sein dürfte. Dafür gibt es mit den zusätzlichen Toten wieder einen Grund mehr.