Wie Coronatote durchrutschen

Die Regierung musste nun einräumen, dass die Zahl der Todesfälle durch die Covidpandemie im Vorjahr um ein Fünftel höher war als bisher bekannt. Die Opposition reagierte empört.

Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker spricht von einem "Datenchaos des Gesundheitsministeriums". Nach zwei Jahren Pandemie gebe es nicht einmal eine solide Datenbasis. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagt, dass man sich nicht wundern dürfe, wenn die Menschen nicht mehr wüssten, was sie glauben sollten. Grund für die Kritik ist die Aussage des Gesundheitsministeriums, dass die Zahl der Coronatoten für das Jahr 2021 um 3412 höher sei als bisher angenommen. Die Zahl der Menschen, die in Österreich bisher an dem Virus gestorben sind, erhöht sich ...