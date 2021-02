Wie die Politik unabhängige Medien Schritt für Schritt umgehen und eine eigene Welt ohne lästige Journalisten schaffen will.

Schon ein Mal haben in Österreich die politischen Parteien probiert, die Medien in den Griff zu bekommen. Das war gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie versucht haben, bei den Besatzungsmächten als Erste Genehmigungen für die Gründung von Zeitungen zu erhalten. Das Vorhaben ist damals misslungen, in Salzburg etwa waren es die "Salzburger Nachrichten", die mit unabhängigem Journalismus aus der Nachkriegsdepression herausgestartet sind und sich dem Zugriff der Parteien bis heute erfolgreich entzogen haben.

Später dann haben alle ...