Die Regierung will die Grenzen nicht schließen, aber erklärt fast ganz Europa zum Risikogebiet. Das ersetzt Kontrollen daheim nicht.

Die Regierung kündigte am Dienstag überraschend eine weiter als erwartet gehende Öffnung mancher Branchen ab nächster Woche an. Umso strenger sind dafür die Reisebeschränkungen. Spätestens ab Mitte Dezember sollen - vorläufig bis 10. Jänner - Einreisende in eine zehntägige Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet nach Österreich kommen. Ein Freitesten durch einen PCR-Test ist erst nach fünf Tagen erlaubt. Als Maßstab dient die 14-Tage-Inzidenz, also Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen. Länder, die einen Wert über 100 aufweisen - das ...