Die Regierung stellt mit ihrem Stufenplan klar: Normalität gibt es für Geimpfte. Sie zu erreichen steht fast allen frei.

Der Stufenplan der Regierung für weitere Anti-Covid-Maßnahmen bedeutet einen letzten Zeitgewinn für Menschen, die sich zwar impfen lassen könnten, es aber bisher - aus welchen Gründen auch immer - noch nicht getan haben. Solange in den Krankenhäusern alle Menschen zeitgerecht und fachgerecht behandelt werden können, so lange wird der indirekte Druck auf die Gruppe der Ungeimpften nur sanft erhöht: noch häufigeres Testen oder FFP2-Masken-Pflicht an vielen Orten, an denen sich Geimpfte "oben ohne" bewegen dürfen. Das sind Einschränkungen, die erträglich ...