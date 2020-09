Ein Drittel der Wiener darf nicht wählen. Das ist unbe- friedigend. Ebenso unbe- friedigend sind mögliche Lösungen dieses Problems.

Fluchtwellen, Arbeitsmigration und sonstige Wanderungsbewegungen haben weiten Teilen der Welt ein neues Gesicht gegeben. Die Gesellschaften sind vielfältiger und heterogener geworden, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. So auch Europa, so auch Wien, wo demnächst der Landtag neu gewählt wird. Und siehe da: In Wien wohnen mittlerweile so viele Menschen mit ausländischem Pass, dass bei der Wahl ein Drittel der Einwohner nicht wahlberechtigt ist. Weil das Wahlrecht (Ausnahme: EU-Bürger auf Bezirks- und Gemeindeebene) an die Staatsbürgerschaft gebunden ...