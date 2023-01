Wo fängt Korruption(sbekämpfung) an?

Korruption wird so schnell nicht aufhören. Aber wo fängt sie eigentlich an? Gar nicht in der Politik, sondern bei uns allen.

Der gelernte Österreicher - und die heimische Politik - ahnt es: Korruption wird mit dem so lang ausgebrüteten neuen Korruptionsstrafrecht nicht enden. Politik funktioniert nirgendwo auf der Welt ohne Abtausch von Gefälligkeiten und Vorteilen, ohne Geheimabsprachen, auch nicht ohne nur selten gänzlich unmotiviert strömende Geldflüsse vor und hinter den Kulissen. Und auch nicht ohne Belohnungen für toughe Mitstreiter, die "eh alles kriegen", was sie wollen, und dafür ohne große Rücksicht auf persönliche Verluste (oder Gesetze) alles geben müssen. ...