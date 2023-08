Bundesregierung einigt sich auf Mietpreisdeckel - das sind die Details

Die Bundesregierung hat sich auf ein Antiteuerungspaket verständigt. Mieten sollen gedeckelt, Klimaticket und Autobahnvignette nicht erhöht werden.

Nur wenige Minuten bevor die von SPÖ und FPÖ geforderte Sondersitzung im Nationalrat zur Teuerung begann, war die Regierungsspitze am Mittwoch vor die Öffentlichkeit getreten, um ein weiteres Maßnahmenpaket gegen die Teuerung zu präsentieren. Wie bereits am Dienstagabend durchgesickert war, sollen etwa für die kommenden drei Jahre Mieten um maximal fünf Prozent steigen dürfen. Zudem soll ein Modus gefunden werden, der auch für die weitere Zukunft allzu große Sprünge bei den Mieten verhindert. Betroffen sind laut Kanzler Karl Nehammer "alle gesetzlich regelbaren Mietverhältnisse". Grund für das Handeln der türkis-grünen Bundesregierung sei der Ausblick auf das nächste Jahr gewesen. "Der geförderte Wohnbau würde etwa um 15 Prozent steigen, weil alle zwei Jahre die Gebühren erhöht werden, das werden wir so nicht zulassen", sagte der Kanzler. Die Belastung sei zu viel. Längerfristig sollen laut Nehammer außerdem Maßnahmen ausgearbeitet werden, um solche Spitzen bei den Mieten, wie es in den letzten Monaten der Fall gewesen war, zu verhindern. Laut Vizekanzler Werner Kogler tragen dadurch freilich Vermieter "jetzt die Mehrkosten, sie hatten aber zuletzt auch nicht so hohe Kosten". Im Gegenzug soll es Programme zur Unterstützung der thermischen Sanierung geben. Für Kogler ist die Deckelung der Mietpreise jedenfalls ein wichtiges Instrument zur Inflationsbekämpfung.

Gebühren und Gewinnabschöpfung: Weitere Maßnahmen

Neben den Mieten will die Regierung auch bei den Gebühren eingreifen. "Als Bund werden wir die Gebühren nicht erhöhen. Das Klimaticket und die Autobahnvignette werden außerdem nicht erhöht", so Nehammer. Man wolle auch die Gemeinden dazu bringen, ihre Gebühren nicht zu erhöhen. Damit die Bürgermeister nicht auf den Kosten sitzen bleiben, wolle die Regierung 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Nehammer und Kogler verwiesen außerdem auf die bereits am Wochenende angekündigte "Gewinnabschöpfung" von Energieunternehmen. "Die Krisengewinne von Unternehmen waren uns schon bisher ein Dorn im Auge", so Nehammer. Wenn die niedrigeren Energiepreise nicht an die Kunden weitergegeben werden, will die Regierung die Gewinne also abschöpfen. Nehammer und Kogler verwiesen außerdem auf bereits erfolgte Antiteuerungsmaßnahmen, von der Abschaffung der kalten Progression über den Antiteuerungsbonus bis zur Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen.

Opposition wird in Sondersitzung den Druck erhöhen

Die SPÖ wird im Nationalrat in einem eigenen Antrag unter anderem fordern, alle Mieten bis Ende 2025 einzufrieren, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu sistieren und eine "Antiteuerungskommission" einzusetzen. Die FPÖ verlangt etwa die Aussetzung der Kapitalertragssteuer auf Sparzinsen sowie einen Zinsdeckel.

Aufgerufen wurde der "dringliche Antrag" der SPÖ zu Beginn der Sitzung um 9 Uhr, ab 12 Uhr wird er debattiert. Dazwischen eingeschoben wird noch eine Debatte in Sachen Corona. Konkret soll die Ende 2022 außer Kraft getretene Rechtsgrundlage für die Anforderung von Ergänzungsgutachten durch die Finanzierungsagentur Cofag befristet bis Ende des Jahres wieder in Kraft gesetzt werden. Nötig ist das aufgrund der erheblichen Anzahl an Anträgen, bei denen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Antragssteller bestehen.

Die Nationalrat-Sondersitzung im Livestream: