Wohnen soll erschwinglich sein - Details zum Mietpreisdeckel

Plötzlich musste alles schnell gehen. Während sich die Opposition für die Nationalratssondersitzung am Mittwoch rüstete, rauchten in der Nacht davor im Bundeskanzleramt die Köpfe. ÖVP und Grüne wollten der oppositionellen Kritik etwas entgegenhalten und einigten sich auf einen Mietpreisdeckel. Ein Vorhaben, auf das sich die Koalition bisher nicht einigen konnte. Auch weitere Antiteuerungsmaßnahmen präsentierte die Regierung bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz, wobei viele Details noch offen sind. Was man bisher weiß.

Mietdeckel

Alle geregelten Mietformen - also Richtwert- und Kategoriemieten sowie geförderte Mietwohnungen - dürfen künftig um maximal fünf Prozent pro Jahr steigen. Die Regelung gilt für 2024, 2025 und 2026. Der Grund: Laut Kanzler Karl Nehammer droht im gemeinnützigen Wohnbau nächstes Jahr eine Erhöhung von 15 Prozent, die verhindert werden soll. Auch Kategorie- und Richtwertmieten sollen nur ein Mal pro Jahr erhöht werden. Vizekanzler Werner Kogler rechnet vor, dass 1,2 Mill. Haushalte unter den Deckel fallen, die Ersparnis werde 500 bis 1500 Euro im Jahr ausmachen. Zusätzlich soll eine Dauerlösung erarbeitet werden, um künftig die hohe Inflation rascher einzufangen. Dabei könnten auch die rund 500.000 freien Mitverträge erfasst werden.

Laut Verband der Immobilienwirtschaft gibt es rund 1,7 Mill. Mietverhältnisse in Österreich. Knapp 400.000 Wohnungen (private und kommunale, vor 1953 errichtet) unterliegen dem Richtwertmietzins. Er wird alle zwei Jahre erhöht - zuletzt im April um 8,6 Prozent. Für 135.000 Mietwohnungen (vor 1945 erbaut, Vertrag vor 1994 abgeschlossen) gilt der Kategoriezins, der im Juli um 5,5 Prozent angehoben wurde - zum vierten Mal in 15 Monaten, insgesamt um 24 Prozent. Dazu kommen rund 700.000 Genossenschaftswohnungen.

Lob & Kritik

Die Reaktion von Sozialeinrichtungen, Arbeiterkammer und Gewerkschaft lautete unisono: gut, aber zu spät und zu wenig. AK-Präsidentin Renate Anderl fordert die Bremse rückwirkend auch für 2022 und 2023 und die Einbeziehung ungeregelter Mieten. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut verweist darauf, dass der Deckel bei Richtwertmieten erst 2025 greift. Ein durchschnittlicher Haushalt im Altbau erspare sich bis Ende 2026 36 Euro pro Monat an Mietzins.

Die liberale Denkfabrik Agenda Austria warnt hingegen vor den negativen Folgen des staatlichen Eingriffs: "Österreich hat bereits eine der strengsten Mietpreisbremsen der Welt", sagt Agenda-Chef Franz Schellhorn. Eine weitere Verschärfung nütze allen, die bereits in regulierten Wohnungen lebten, und werde all jenen schaden, die nach Wohnraum suchten. Zudem sei es lediglich Symptombekämpfung, denn die Teuerung werde dadurch nicht zurückgehen, da die Begrenzung des bereits regulierten Wohnungsmarkts wenig bis keine Auswirkungen auf die Inflation habe. Auch Nehammer räumte ein, dass die Deckelung der Erhöhung den Verbraucherpreisindex nur um 0,1 bis 0,2 Prozent senken wird.

Gebühren

Neben dem bereits beschlossenen Gebührenstopp auf Bundesebene sollen auch die Gemeinden ihre Gebühren, etwa für die Wasserversorgung, einfrieren. Laut Nehammer stellt man dafür 150 Mill. Euro bereit. Damit sollen Einnahmenausfälle der Gemeinden, die auf Erhöhungen verzichten, kompensiert werden können. Für die Finanzierung wird ein Teil der Einnahmen aus der Übergewinnsteuer der Stromkonzerne herangezogen. Eingefroren werden laut Regierung auch die Preise für das Klimaticket und die Autobahnvignette.

Gewinnabschöpfung

Der Energiekrisenbeitrag für Öl- und Gasunternehmen wird erhöht. Konkret werden 2023 Gewinne, die mehr als zehn Prozent über dem Durchschnitt von 2018 bis 2021 liegen, zu 40 Prozent vom Staat einbehalten. Bisher galt als Schwellenwert "mehr als 20 Prozent". Die hauptbetroffene OMV sieht die Verschärfung kritisch, weil das Investitionsklima beeinträchtigt werde.