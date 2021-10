Meinungsforscher Hajek: "Die ÖVP ist mehr als nur Sebastian Kurz"

Alles deute darauf hin, dass eine Rückkehr des Ex-Kanzlers in die Regierung unwahrscheinlich sei, sagt Meinungsforscher Peter Hajek im SN-Interview.

Bestechung, Bestechlichkeit, Untreue: Die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und neun weitere Beschuldigte wiegen schwer. Während die juristische Bewertung noch aussteht, zog Sebastian Kurz die politische Konsequenz und übergab das Amt des Bundeskanzlers an Alexander Schallenberg. Klub- und Parteiobmann will Kurz aber bleiben. Was bedeutet das nun für die Republik?

"Wird in Österreich ein Verfassungsbruch begangen, so gähnt die Bevölkerung", schrieb Karl Kraus 1899. Ist dem noch so? Peter Hajek: Nein. In Österreich wurde die Verfassung zwar immer etwas ...