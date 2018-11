Multikulti am Ende?

Ist Österreich ein Einwanderungsland? Ängste vor Überfremdung und Verlust der "Heimat" gehen um. Die offizielle Linie des Staates ist klar: Zuwanderer müssen sich anpassen, entsprechender Druck ist auszuüben.

"Die Ausländer" - was für ein fulminanter Kampfbegriff, welch zündender Stoff für explosive Wahlkämpfe. Nicht nur in Österreich, fast in der gesamten Ersten Welt werden heute Wahlkämpfe rund um das Migrations- und Integrationsthema geschlagen und entschieden.

Das hat seine Gründe. Einerseits: Das Unwohlsein gegenüber "den anderen" ist uns offenbar genetisch vererbt. So sagt die Salzburger Migrationsforscherin und Historikerin Sylvia Hahn: "Die Angst vor Fremdheit ist eine Urangst, die Menschen auch jahrtausendelang das Überleben gesichert hat. Früher war es einfach sicherer, eben keinen Kontakt mit Fremden zu haben. Freilich haben sich diese Zeiten geändert."