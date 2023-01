Nach der Landtagswahl: Die ÖVP im Asyldilemma

Die Volkspartei hat vor der Wahl in Niederösterreich einen härteren Kurs in der Migrationspolitik eingeschlagen - ohne Erfolg. Was also tun in einer Debatte, die die Partei noch lange beschäftigen wird?

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Karl Nehammer, Wolfgang Sobotka und Johanna Mikl-Leitner: Drei Ex-Innenminister, eine Wahlniederlage.