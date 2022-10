Neue Vorwürfe gegen Nationalratspräsidenten Sobotka: Zurücktreten - oder aussitzen?

Die Opposition fordert nach neuen Vorwürfen den Rücktritt Wolfgang Sobotkas als Nationalratspräsident. Gehen könnte er nur von sich aus. Ist das eine Option für ihn?

Nachdem Thomas Schmid, der einstige Intimus von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgepackt hat, nimmt vor allem eine Debatte wieder an Fahrt auf: Jene um Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, eine der wenigen Schlüsselfiguren im türkisen System, die heute noch in Amt ist. Am Mittwoch forderte die Opposition jedenfalls geschlossen seinen Rücktritt als Nationalratspräsident. Nach den neuen Vorwürfen gegen Sobotka sei er "untragbar im zweithöchsten Amt der Republik", hieß es vonseiten der SPÖ. Auch die FPÖ forderte Sobotka auf, ...