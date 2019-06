Neuer Verteidigungsmininster warnt: "Heer steht 2020 vor Pleite"

Mit einem dramatischen Appell startet der neue Verteidigungsminister seine Amtszeit und warnt vor finanziellen Engpässen beim Bundesheer. Es droht "der komplette Stillstand".

Der neue Hausherr im Verteidigungsressort, Thomas Starlinger, wirkt eher wie ein Krisenmanager und weniger wie ein Minister. Es fehlen politische Floskeln und Botschaften aus der Konserve. Dafür gibt es von dem Expertenminister klare Ansagen. Mit aufgekrempelten Ärmeln skizzierte der "Soldat aus tiefster Überzeugung", wie er sich bezeichnet, die dramatische Budgetsituation des Bundesheeres.

"Das Bundesheer steht 2020 vor der Pleite, wenn sich nichts ändert", sagt der Offizier. Ab kommenden Jahr würden die Betriebs- und Personalkosten die vorhandenen Mittel übersteigen. Die Folge sei ein "kompletter Stillstand". Was bedeutet das? "Die Fahrzeuge können nicht betrieben werden, die Stromrechnungen können nicht mehr bezahlt werden. Wir haben keine Munition mehr für Übungen."

Als Beispiel für die Dramatik nannte Starlinger die Tatsache, dass die Flugshow Airpower mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Dienstbetrieb finanziert werde. "Weil eine Absage negative Folgen für den Tourismus hätte, habe ich mich aber dagegen entschieden."

Am Dienstag gab der neue Verteidigungsminister einen Tagesbefehl aus, in dem er mit drastischen Worten beschrieb, wie sich weiteres Sparen beim Bundesheer auf die Bevölkerung auswirken könnte: In den kommenden Jahren werde man demnach bei Naturkatastrophen nicht mehr schnell zu Hilfe eilen können. Bei einem großflächigen Stromausfall oder einer Cyber-Attacke könne das Militär kritische Infrastrukturen nicht mehr ausreichend schützen und versorgen. Österreicher, die in Krisengebieten festsitzen, werde man nicht mehr zurückholen können. Die Auslandseinsätze stünden auf wackeligen Beinen.

Die Miliz sei ebenfalls - aufgrund fehlender Ausrüstung - nicht einsatzbereit. "Eine Landesverteidigung ohne Miliz ist nicht machbar." Auch die Einsatzfähigkeit der Grundwehrdiener sei nicht mehr gegeben. Kurzum: "Die fehlenden Mittel für das Bundesheer werden mit spürbar negativen Auswirkungen auf die Österreichische Bevölkerung verbunden sein."

Wie hoch der genaue finanzielle Bedarf ist, wollte der Minister noch nicht beantworten. Das werde in einem Zustandsbericht erläutert, den er bis September in Auftrag gegeben hat. Er verwies aber auf den Appell des Generalstabschefs vom März. General Robert Brieger hatte eine Anhebung des Heeresbudgets von derzeit 2,2 auf mindestens 3,3 Milliarden Euro bis 2022 und ab dann auf mindestens ein Prozent des BIP bzw. über vier Milliarden Euro gefordert. "Wir brauchen ein ehrliches Budget ohne, dass der Minister immer betteln gehen muss", sagt Starlinger und gibt sich optimistisch, dass die Botschaft ankommt. Mehr finanzielle Mitteln für das Heer waren im Programm der Vorgängerregierung laut Starlinger auch vorgesehen. "Aber die Ernüchterung kam mit dem Budget, das die Regierungspläne nicht unterfütterte."

Dem nächsten Minister wolle er mit dem Zustandsbericht des Heeres ein Rüstzeug mitgeben, um gleich loslegen zu können. Denn politische Entscheidungen, etwa zu teuren Jet- oder Hubschrauberankäufen, wolle er nicht treffen. Der gebürtige Gmundner begründete dies nicht nur damit, dass die Übergangsregierung nicht legitimiert sei, politische Entscheidungen zu treffen, sondern auch damit, dass er "fahrlässige Krida begehen würde, wenn ich einen Vertrag unterzeichne ohne die nötigten Mittel zu haben."