Neues Spitalspersonal muss teilweise schon geimpft sein

Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist in Österreich nicht geplant. Die Tests könnten mittelfristig aber kostenpflichtig werden.

Eine Impfpflicht für das gesamte Gesundheits- und Pflegepersonal, wie es sie in Frankreich ab Mitte September geben soll, ist in Österreich nicht geplant. Obwohl Experten wie der Epidemiologe Gerald Gartlehner meinen, dass man "darüber nachdenken sollte". Schließlich seien Patientinnen und Patienten den Ärzten und dem Pflegepersonal in diesen Einrichtungen anvertraut. Und: "Die Delta-Variante verzeiht hier noch weniger", sagte Gartlehner jüngst in der "ZiB 2".

Die Bundesregierung spricht sich seit Monaten explizit gegen eine Impfpflicht aus. Im Gesundheitsministerium verweist ...