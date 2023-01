Mehrheit der Wähler in Niederösterreich will ÖVP-SPÖ-Koalition

Knapp 1,3 Millionen Niederösterreicher waren am Sonntag stimmberechtigt. Welche Motive in der Wahlkabine ausschlaggebend waren und was sich die Wähler wünschen, zeigt eine erste Umfrage.

SN/APA/ROBERT JAEGER Knapp 1,3 Millionen Niederösterreicher waren stimmberechtigt.