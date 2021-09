Oberösterreichische SPÖ berät über Wahlausgang

Nach den Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Oberösterreich stehen nun die Analysen am Programm. Die meisten Parteien lassen sich etwas Zeit, bis ihre Parteigremien zusammentreten und das Landtagswahlergebnis beraten. Nur die SPÖ trommelt am Montag das Parteipräsidium zusammen, die Grünen wollen im Landesvorstand Dienstagabend das Wahlergebnis analysieren.

SN/APA/TEAM FOTOKERSCHI/TEAM FOTOKE Die SPÖ ist nicht vom Fleck gekommen