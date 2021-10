Österreich ist ein Ausnahmeland bei Regierungsinseraten

Ehemalige Regierungsmitglieder schildern, wie Inserate die Berichterstattung beeinflussen.

Nicht nur die Volkspartei steht im Verdacht, wohlwollende Berichterstattung mit Inseratengeld in Schwung zu bringen. Mehr als 33 Millionen Euro verteilten Bundeskanzleramt und Ministerien im Jahr 2020 an diverse Tageszeitungen, ein Rekordwert. Der Großteil davon mit 57 Prozent floss an die drei großen Boulevardmedien "Kronen Zeitung", "Österreich" und "Heute". Das geht aus einer aktuellen Studie des Medienhaus Wien hervor.

Erfunden hat die ÖVP das Inserieren freilich nicht; vielmehr findet sich der Ursprung dieser Zuwendung Mitte der 1990er-Jahre im ...