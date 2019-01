Österreich muss nach EU-Urteil Feiertage neu regeln

Ein zusätzlicher Feiertag für alle oder der Abtausch mit einem anderen? Das Urteil des EuGH zur diskriminierenden Regelung des Karfreitags in Österreich zwingt die Politik zum Handeln - vor dem nächsten Karfreitag am 19. April.

Auf Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kommt die nächste heikle Aufgabe zu. Sie muss nach dem Spruch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für ein nicht diskriminierendes Feiertagsruhegesetz bzw. Arbeitsruhegesetz sorgen. Der EuGH hat das Sonderrecht der Evangelischen und Altkatholischen, am Karfreitag entweder frei zu haben oder im Fall von Arbeit Feiertagszuschläge bezahlt zu bekommen, als Diskriminierung aller anderen erkannt. Soll nun verhindert werden, dass der Karfreitag zum zusätzlichen Feiertag für alle wird, muss eine neue gesetzliche Regelung her, in die das im Kanzleramt angesiedelte Kultusamt einzubinden ist. Die Zeit drängt.