Österreich zieht die Bremse: "Lockdown light" soll die Pandemie eindämmen

Hohe Infektionszahlen, Spitäler, die rasch an ihre Grenzen stoßen könnten: "Lockdownähnliche Maßnahmen" kommen.

In Österreich dürften angesichts der hohen Infektionszahlen und der immer stärker unter Druck kommenden Spitäler weitere Verschärfungen der Coronarestriktionen bevorstehen. In Regierungskreisen ist von "lockdownähnlichen Maßnahmen", die gesetzt werden müssten, die Rede.

Die Einschränkung des öffentlichen Lebens werde aber nicht so dramatisch sein wie im Frühjahr, erfuhren die SN. Vielmehr werde Österreich ähnliche Maßnahmen setzen, wie sie jetzt in Deutschland bereits am 2. November gelten sollen.

Die haben es freilich in sich, auch wenn am Mittwoch ...