ÖVP-Chef Nehammer steht zu Sobotka

ÖVP-Chef Karl Nehammer steht zum zuletzt wieder in die Kritik geratenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dieser "hat mein Vertrauen", betonte der Kanzler am Mittwoch vor Journalisten. Der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek hatte auf einer zuletzt veröffentlichten heimlichen Tonaufnahme behauptet, die ÖVP und namentlich Sobotka habe versucht, in Ermittlungen zu intervenieren. Nehammer ortete "einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung".

BILD: SN/APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER Bundeskanzler Nehammer vertraut NR-Präsident Sobotka noch immer