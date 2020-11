Der Terror ist immer und überall. Er ist in Bagdad, in Paris, Kabul, London, Berlin, und jetzt in Wien. Man überfliegt die Schlagzeilen über Anschläge aus den anderen Städten fast nur noch, so häufig sind sie zuletzt leider geworden.

Wenn es aber die eigene Stadt trifft, dann fühlt man sich tief verletzt. Auch wenn man nicht selbst Opfer des feigen Anschlages oder am Tatort war.

Tatort - das ist jetzt dort, wo schon so manches Bier mit Freunden im Schanigarten bis spät in die Nacht getrunken hat.

Es ist dort, wo man als Zugereister die ersten Gehversuchen im Nachtleben der City machte, es ist nahe dem Würstelstand (quasi dem Wohnzimmer der Wiener), wo schon manche "Hasse" verzehrt wurde.

Es ist dort, wo man schon tausendmal in die U-Bahn eingestiegen ist, wo man durch die Innenstadt geschlendert ist, beseelt von dem Gedanken, wie schön es hier ist. Es ist dort, wo die Stadt pulsiert. Alles jetzt bloß ein Tatort?

Der Ort scheint, seine Unschuld verloren zu haben. Das ist das Ziel. Das ist die perfide Taktik der Terroristen. Zermürben. Angst schüren. Spalten. Chaos stiften.

Doch die Terroristen haben sich die falsche Stadt ausgesucht. Wohl keine andere Metropole steht so für Gelassenheit und Gemütlichkeit trotz aller Schwere.

Die Stadt und alle, die in ihr wohnen, sind erschüttert. Klar. Aber aus dem Tatort wird wieder ein Platz der Freude werden. Es wird wieder am Würstelstand bei "ana Eitrigen", "an Buggl" und "an Krokodü" philosophiert werden, es wird wieder durch die Gassen geschlendert werden, ganz verliebt in diese Stadt. (Wobei man das als Wiener natürlich nie so zugeben würde).

Das Beste daraus machen. Das können die Bewohner dieser schönen Stadt. Und allen, die das stören wollen, denen sei auf gut wienerisch gesagt: Haut´s eich über die Häuser!