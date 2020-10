Politologe analysiert Wien-Wahl: "Ein kleiner Linksruck"

Der Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik im SN-Gespräch über bundespolitische Auswirkungen der Wien-Wahl, einen nicht genutzten Ministerbonus und die grundsätzliche Überschätzung einzelner Personen in Wahlkämpfen.

Was hat Sie am Wahlergebnis am meisten überrascht? Ennser-Jedenastik: Unüblich für Wahlen in den letzten Jahren in Österreich ist, dass SPÖ und Grüne beide dazugewinnen. Zuletzt ist bei Nationalratswahlen der Anteil der Parteien links der Mitte in Summe immer zurückgegangen. Wenn, dann haben die einen von den anderen gewonnen und umgekehrt - siehe 2017 und 2019.

Was bedeutet die gestärkte Wiener SPÖ für die Linie der Bundes-SPÖ? Die Stärkung ist nicht so dramatisch. Es hat sich die Wiener ...