Für Experten besteht dennoch kein Grund zur Freude. Allein im Vorjahr seien im Bundesland 18 Hektar an Verkehrsfläche hinzugekommen.

Durch neue Verkehrsflächen wird viel Boden versiegelt – im Bild die Umfahrungsstraße in Schüttdorf, Zell am See.

Der Flächenfraß in Salzburg schreitet stetig voran. Gesetzliche Regelungen fehlen - sowie wichtige Daten, um gegenzuwirken. Im Jahr 2022 sind in Salzburg 1,43 Quadratkilometer Fläche neu beansprucht - also umgewidmet oder bereits versiegelt - worden. Das sind 0,39 Hektar am ...